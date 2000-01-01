Роналду — в топ-5 футболистов по числу игр за карьеру
Криштиану Роналду невероятен. Португалец провёл 1200 матчей и вошёл в пятёрку футболистов с наибольшим числом игр в карьере. Выше форварда только вратари.
5-е место — Криштиану Роналду
За всю карьеру форвард «Аль-Насра» отыграл 1200 матчей. На высшем уровне Роналду выступает с 2002 года.
4-е место — Фабио Лопес
Вратарь «Флуминенсе» провёл 1212 матчей. На высшем уровне Лопес играет с 1997 года.
3-е место — Рожерио Сени
Экс-голкипер «Сан-Паулу» отыграл 1237 матчей за карьеру. На высшем уровне выступал с 1990 по 2015 год.
2-е место — Пол Бэсток
Бывший вратарь «Бостон Юнайтед» провёл 1286 матчей. Бэсток в основном играл в низших дивизионах с 1988 по 2018 год.
1-е место — Питер Шилтон
Экс-голкипер «Ноттингем Форест» отыграл за карьеру 1390 матчей. На высшем уровне и во втором дивизионе он выступал с 1966 по 1997 год.
Роналду — в топ-5 футболистов по числу игр. Выше него лишь вратари
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