Эмери вошёл топ-5 тренеров АПЛ по победам дома
Унаи Эмери вместе с «Астон Виллой» выиграл 15 домашних матчей кряду. Испанец — лишь пятый тренер в истории АПЛ, которому покорилась такая отметка. К кому в уникальном топе присоединился Эмери?
Алекс Фергюсон
Тренер во главе «Манчестер Юнайтед» в сезоне-2010/2011 выиграл все домашние матчи с 10-го по 38-й тур! Серия прервалась в следующем сезоне на 20-м домашнем матче – в принципиальном дерби с «Манчестер Сити».
Роберто Манчини
Специалист вместе с «Сити» выиграл 20 домашних матчей кряду с марта 2011-го по март 2012-го. 15-я победа была добыта 4 января в матче с «Ливерпулем».
Хосеп Гвардиола
Пеп вторым смог привести «Сити» к 15 победам дома подряд. Сделал он это по ходу сезона-2017/2018, выиграв ровно 15 встреч. Роковой для испанца стала игра с «МЮ».
Юрген Клопп
Тренер с «Ливерпулем» смог обновить рекорд по домашним победам в чемпионском сезоне. Серия клуба началась в феврале 2019-го и завершилась лишь в июле 2020-го, за это время мерсисайдцы выиграли 24 встречи дома.
Эмери — четвёртый тренер в истории АПЛ с 15 победами дома. Кто ещё в топе?
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