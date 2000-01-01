Эмери — четвёртый тренер в истории АПЛ с 15 победами дома. Кто ещё в топе?

Юрген Клопп

Тренер с «Ливерпулем» смог обновить рекорд по домашним победам в чемпионском сезоне. Серия клуба началась в феврале 2019-го и завершилась лишь в июле 2020-го, за это время мерсисайдцы выиграли 24 встречи дома.