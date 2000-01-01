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Вратарь сохранил мяч после отбитого пенальти Пеле
Вратарь сохранил мяч после отбитого пенальти Пеле
В Бразилии живёт настоящая легенда футбола. Себастиао Лоуренцо — единственный живой вратарь, отразивший пенальти Пеле. 82-летний голкипер даже сохранил мяч с той самой игры!
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Главный трофей
Главный трофей
Лоуренцо отразил пенальти, который бил Пеле, в мае 1971 года. А сразу после матча забрал домой ценный трофей — мяч с той самой игры. Его Себастиао бережно хранит и по сей день.
Вратарь 52 года хранит мяч, который отбил во время пенальти Пеле!
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