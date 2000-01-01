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Салах вошёл в топ-10 игроков по числу голов в АПЛ
Салах вошёл в топ-10 игроков по числу голов в АПЛ
Мохамед Салах забил 150 голов в АПЛ и вошёл в топ-10 игроков лиги по количеству забитых мячей. Кто впереди египтянина?
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10-е место: Мохамед Салах/Майкл Оуэн
10-е место: Мохамед Салах/Майкл Оуэн
В АПЛ Мохамед забил за «Ливерпуль» и «Челси» 150 голов. Столько же на счету Майкла за «Ливерпуль», «МЮ», «Ньюкасл» и «Сток Сити».
9-е место: Джермейн Дефо
9-е место: Джермейн Дефо
Дефо забил 162 гола за «Вест Хэм», «Борнмут», «Тоттенхэм», «Портсмут» и «Сандерленд».
8-е место: Робби Фаулер
8-е место: Робби Фаулер
За время выступлений в «Ливерпуле», «Лидсе», «Ман Сити», «Кардиффе» и «Блэкберне» Фаулер забил 163 гола.
7-е место: Тьерри Анри
7-е место: Тьерри Анри
На счету француза 175 голов за «Арсенал».
6-е место: Фрэнк Лэмпард
6-е место: Фрэнк Лэмпард
В активе Фрэнка 177 забитых мячей за «Вест Хэм», «Суонси Сити», «Челси» и «Ман Сити».
5-е место: Серхио Агуэро
5-е место: Серхио Агуэро
За «Манчестер Сити» Серхио забил 184 гола.
4-е место: Энди Коул
4-е место: Энди Коул
Энди, выступая за «Арсенал», «Фулхэм», «Бристоль Сити», «Ньюкасл», «МЮ», «Блэкберн», «Ман Сити», «Портсмут», «Бирмингем», «Сандерленд», «Бёрнли» и «Ноттингем», забил 187 голов.
3-е место: Уэйн Руни
3-е место: Уэйн Руни
Уэйн в составе «Эвертона» и «МЮ» забил 208 мячей.
2-е место: Гарри Кейн
2-е место: Гарри Кейн
На счету Гарри 213 голов за «Тоттенхэм».
1-е место: Алан Ширер
1-е место: Алан Ширер
В активе Алана 260 забитых мячей за «Ньюкасл», «Блэкберн» и «Саутгемптон».
Салах забил 150-й мяч в АПЛ. Он вошёл в топ-10 игроков по числу голов в лиге
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