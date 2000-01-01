У Роналду в 2023-м уже 50 голов. Кто близок к нему?
Криштиану Роналду — просто невероятен! В этом году португалец забил уже 50 голов. Кто-то из топовых футболистов подобрался к цифре Роналду?
Эрлинг Холанд
В активе форварда «Манчестер Сити» и сборной Норвегии тоже 50 голов.
Гарри Кейн
Близок к отметке Роналду и Холанда нападающий «Баварии» и сборной Англии. На счету Кейна 49 забитых мячей.
Килиан Мбаппе
В 2023 году форвард «ПСЖ» и сборной Франции тоже забил 49 голов.
У Роналду и Холанда уже 50 голов в 2023-м. Кто из топовых форвардов их преследует?
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