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5 самых популярных клубов 2023 года от Google
5 самых популярных клубов 2023 года от Google
Google назвал самые популярные команды в 2023 году, исходя из пользовательских запросов. Как выглядит топ-5?
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5-е место — «Майами Хит»
5-е место — «Майами Хит»
В сезоне-2022/2023 «Майами Хит» проиграл в финале НБА «Денвер Наггетс» — 1-4. Сейчас же команда идёт на седьмом месте в Восточной конференции.
4-е место — «Манчестер Сити»
4-е место — «Манчестер Сити»
В сезоне-2022/2023 «Сити» выиграл АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов. Сейчас «горожане» занимают четвёртое место в АПЛ и вышли в плей-офф Лиги чемпионов.
3-е место — «Аль-Наср»
3-е место — «Аль-Наср»
В «Аль-Насре» с января 2023-го играет Криштиану Роналду. В сезоне-2022/2023 команда стала серебряным призёром саудовской Про-Лиги, а сейчас идёт на втором месте.
2-е место — «Лос-Анджелес Лейкерс»
2-е место — «Лос-Анджелес Лейкерс»
В сезоне-2022/2023 «Лейкерс» уступили в финале конференции «Денвер Наггетс» — 0:4. Сейчас команда занимает шестое место в Западной конференции.
1-е место — «Интер Майами»
1-е место — «Интер Майами»
Летом 2023 года в «Интер Майами» перешёл Лионель Месси. Также команда выиграла Кубок лиг.
Google назвал 5 самых популярных клубов в 2023 году. Кто вошёл в список?
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