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Фанат необычно познакомился с Месси. Смешное видео
Фанат необычно познакомился с Месси. Смешное видео
Что вы сделаете, когда окажетесь перед кумиром? Пока все люди нормально здоровались с Месси, этот парень решил крайне необычно поприветствовать Лео. Аргентинец прикол оценил!
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Фанат крайне необычно поприветствовал Месси. Аргентинец шутку оценил!
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