Фанат необычно познакомился с Месси. Смешное видео
Что вы сделаете, когда окажетесь перед кумиром? Пока все люди нормально здоровались с Месси, этот парень решил крайне необычно поприветствовать Лео. Аргентинец прикол оценил!
Фанат крайне необычно поприветствовал Месси. Аргентинец шутку оценил!
Читайте также
5 самых популярных клубов 2023 года от Google
У Роналду и Холанда 50 голов за год! А кто рядом?
Суперреакция любителей, вышедших на «ПСЖ» в Кубке
Фанаты перекидывали ёлку на трибуне в Нидерландах!
Игроки «МЮ» ужасно играют в квадрат. Видео
«Краснодар» установил крутой рекорд в 2023-м
Нереальные инсталляции Месси и Роналду из коробок
Салах вошёл в топ-10 игроков по числу голов в АПЛ
Вратарь сохранил мяч после отбитого пенальти Пеле
Эмери вошёл топ-5 тренеров АПЛ по победам дома
Роналду — в топ-5 футболистов по числу игр
«Црвена Звезда» побила мировой рекорд «Реала»!
Топ-7 лучших игроков «МЮ» в истории
«Аякс» провёл милую акцию для фанатов на выезде
Фанат спас Бьелсу от дождя. Милое видео
Пять лучших игровых дуэтов Европы в XXI веке