«Копенгаген» подарил болельщикам пиво!
Команда круто отметила выход в плей-офф Лиги чемпионов. После победы над «Галатасараем» (1:0) в 6-м туре группового этапа клуб подарил всем болельщикам бесплатное пиво!
Крутой подарок
На выбор каждый болельщик получал или стакан пива, или бутылку воды. «Копенгаген» занял второе место в группе А, набрав восемь очков. Последний раз «Копенгаген» играл в плей-офф ЛЧ в сезоне-2010/2011. Тогда команда вылетела в 1/8 финала, уступив «Челси» (0:2, 0:0).
«Копенгаген» подарил болельщикам пиво за выход в плей-офф ЛЧ
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