«Копенгаген» подарил болельщикам пиво за выход в плей-офф ЛЧ

Крутой подарок

На выбор каждый болельщик получал или стакан пива, или бутылку воды. «Копенгаген» занял второе место в группе А, набрав восемь очков. Последний раз «Копенгаген» играл в плей-офф ЛЧ в сезоне-2010/2011. Тогда команда вылетела в 1/8 финала, уступив «Челси» (0:2, 0:0).