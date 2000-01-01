Кейн — самый результативный игрок сезона
Гарри Кейн — самый результативный игрок в нынешнем сезоне в пяти главных лигах Европы. Как выглядит топ-5 футболистов по количеству голов и ассистов?
4-5-е место: Виктор Бонифасе
В нынешнем сезоне на счету форварда «Байера» 21 результативное действие: 14 голов и семь ассистов.
4-5-е место: Джуд Беллингем
За сезон полузащитник «Реала» забил 16 голов и отдал пять результативных передач.
3-е место: Мохамед Салах
В активе форварда «Ливерпуля» 14 забитых мячей и восемь голевых пасов.
2-е место: Эрлинг Холанд
В этом сезоне Холанд забил 19 голов и сделал пять результативных передач.
1-е место: Гарри Кейн
За сезон нападающий «Баварии» отметился 30 результативными действиями. В его активе 22 гола и восемь ассистов.
Кейн — самый результативный игрок сезона. Кто ещё входит в топ-5?
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