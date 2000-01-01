5 самых популярных игроков по запросам Google
Google опубликовал список самых популярных спортсменов 2023 года, исходя из запросов пользователей. Как выглядит топ-5 этого списка?
5-е место — Гарри Кейн (футбол)
Этим летом нападающий перебрался из «Тоттенхэма» в «Баварию». В нынешнем сезоне Гарри остаётся самым результативным игроком топ-5 лиг Европы. В его активе 22 гола и восемь результативных передач.
4-е место — Джа Морант (баскетбол)
Разыгрывающий защитник «Мемфис Гриззлиз» попадал в скандалы в связи с ношением оружия и был отстранён сперва на восемь, а потом на 25 матчей в НБА.
3-е место — Трэвис Келси (американский футбол)
Игрок «Канзас-Сити Чифс» стал популярен, когда выяснилось, что он состоит в отношениях с известной певицей Тейлор Свифт.
2-е место — Килиан Мбаппе (футбол)
В завершившемся сезоне Мбаппе выиграл Лигу 1 и Суперкубок Франции. А в нынешнем — забил 18 голов и сделал два ассиста.
1-е место — Дамар Хэмлин (американский футбол)
Игрок «Баффало Биллс» в начале года перенёс остановку сердца прямо во время матча с «Цинциннати Бенгалс». Спортсмен долгое время провёл в больнице, но всё-таки пришёл в себя.
5 самых популярных спортсменов по запросам Google. Лидеру списка вы удивитесь
Читайте также
«МЮ» установил три антирекорда Англии в ЛЧ
5 самых результативных футболистов сезона
«Копенгаген» подарил болельщикам пиво!
Обновлённый прогноз на победителя РПЛ
Фанат необычно познакомился с Месси. Смешное видео
5 самых популярных клубов 2023 года от Google
У Роналду и Холанда 50 голов за год! А кто рядом?
Суперреакция любителей, вышедших на «ПСЖ» в Кубке
Фанаты перекидывали ёлку на трибуне в Нидерландах!
Игроки «МЮ» ужасно играют в квадрат. Видео
«Краснодар» установил крутой рекорд в 2023-м
Нереальные инсталляции Месси и Роналду из коробок
Салах вошёл в топ-10 игроков по числу голов в АПЛ
Вратарь сохранил мяч после отбитого пенальти Пеле
Эмери вошёл топ-5 тренеров АПЛ по победам дома
Роналду — в топ-5 футболистов по числу игр