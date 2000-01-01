Обновлённый прогноз на победителя ЛЧ
После завершения группового этапа Opta обновила прогноз на победителя Лиги чемпионов. Как изменились шансы команд?
«Интер»
После 4-го тура группового этапа шансы «нерадзурри» были равны 7,18%. Теперь вероятность победы итальянцев упала до 6,98%. Шансы команды играть в четвертьфинале — 49,85%, в полуфинале — 27,99%, в финале — 14,86%.
«Арсенал»
А вот шансы «канониров» на трофей неплохо возросли: с 7,54% до 9,38%. Вероятность попадания англичан в четвертьфинал — 66,76%, в полуфинал — 37,04%, в финал — 19,34%.
«Бавария»
Вероятность победы мюнхенцев снизилась с 12,76% до 12,25%. При этом до решающего матча турнира команда должна дойти без проблем: шансы на попадание в четвертьфинал — 69,16%, в полуфинал — 41,75%, в финал — 23,89%.
«Реал»
Шансы «сливочных» на золото выросли с 12,17% до 14,10%, что позволило стать одним из главных претендентов на финал. Проход в каждую стадию турнира мадридцам также почти гарантирован: четвертьфинал — 71,75%, полуфинал — 45,02%, финал — 26,17%.
«Манчестер Сити»
«Сити» по-прежнему главный фаворит, хотя шансы на победу сильно упали — с 34,41% до 27,17%. Вероятность выхода в четвертьфинал у «горожан» — 81,61%, в полуфинал — 59,24%, в финал — 42,28%.
Обновлённый прогноз на победителя Лиги чемпионов. Шансы «Ман Сити» сильно упали!
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