Обновлённый прогноз на победителя Лиги чемпионов. Шансы «Ман Сити» сильно упали!

«Бавария»

Вероятность победы мюнхенцев снизилась с 12,76% до 12,25%. При этом до решающего матча турнира команда должна дойти без проблем: шансы на попадание в четвертьфинал — 69,16%, в полуфинал — 41,75%, в финал — 23,89%.