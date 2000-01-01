Сын Кержакова получил автограф Мбаппе! Видео
Он самый счастливый на свете. Перед матчем ЛЧ «Боруссия» Д – «ПСЖ» Игорь получил автограф самого Мбаппе!
Сын Кержакова получил автограф Мбаппе! Мальчик был в восторге от встречи с кумиром
Читайте также
Обновлённый прогноз на ЛЧ. Шансы «Сити» упали!
Топ-6 наиболее подорожавших игроков РПЛ
5 самых популярных спортсменов по запросам Google
«МЮ» установил три антирекорда Англии в ЛЧ
5 самых результативных футболистов сезона
«Копенгаген» подарил болельщикам пиво!
Обновлённый прогноз на победителя РПЛ
Фанат необычно познакомился с Месси. Смешное видео
5 самых популярных клубов 2023 года от Google
У Роналду и Холанда 50 голов за год! А кто рядом?
Суперреакция любителей, вышедших на «ПСЖ» в Кубке
Фанаты перекидывали ёлку на трибуне в Нидерландах!
Игроки «МЮ» ужасно играют в квадрат. Видео
«Краснодар» установил крутой рекорд в 2023-м
Нереальные инсталляции Месси и Роналду из коробок
Салах вошёл в топ-10 игроков по числу голов в АПЛ