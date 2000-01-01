Мюллер показал, как ходит с разбитым телефоном
Томас Мюллер нашёл, чем удивить, не только на футбольном поле. Игрок «Баварии» с зарплатой более € 15 млн в год ходит с разбитым в хлам телефоном. Томас сам посмеялся над этим!
Мюллер ходит с разбитым в хлам телефоном. Хотя его зарплата в «Баварии» — более € 15 млн
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