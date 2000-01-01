Вратарь из Англии после матча пошёл в паб. Фото
Вратарь «Порт Вейла» из третьего дивизиона Англии умудрился всех удивить. После игры с «Эксетер Сити» (1:0) Коннор Рипли пошёл в местный паб отмечать победу прямо в форме!
Крутой поступок
Вместе с болельщиками «Порт Вейла» голкипер выпил и за победу, и за свой «сухой» матч. Сейчас команда идёт на 17-м месте в третьем дивизионе.
Вратарь из Англии после матча пошёл в паб. Он отмечал победу прямо в форме!
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