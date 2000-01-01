Топ-5 самых упоминаемых россиян в СМИ
Медиалогия подготовила список из 30 самых упоминаемых спортсменов в российских СМИ. Кто же оказался в пятёрке наиболее популярных представителей спорта?
5-е место — Арсен Захарян
Полузащитник сборной России вошёл в пятёрку лучших благодаря переходу в «Реал Сосьедад». Медиаиндекс игрока составил 698 тысяч – этому способствовали слухи о трансфере Захаряна в Испанию, а после и новости о каждом матче Арсена.
4-е место — Ислам Махачев
Боец дважды за год защитил чемпионство UFC в лёгком весе – и оба раза от другого действующего чемпиона Александра Волкановски. За год медиаиндекс Махачева составил 717 тысяч – он единственный представитель MMA в топ-20 рейтинга.
3-е место — Александр Овечкин
Овечкин продолжает погоню за великим рекордом Уэйна Гретцки. Форвард «Вашингтона» — один из самых популярных спортсменов России: в прошлом году в аналогичном рейтинге хоккеист был первым. Текущий медиаиндекс Овечкина составил 1,126 млн.
2-е место — Артём Дзюба
В феврале Дзюба вернулся в РПЛ – новым клубом футболиста стал «Локомотив». Выступления Артёма как на поле, так и за его пределами помогли ему улучшить результат прошлого года: он поднялся на одну позицию, а его медиаиндекс составил 1,142 млн.
1-е место — Даниил Медведев
Третья ракетка мира в этом году провёл девять финалов и выиграл пять из них. Хороший сезон отразился и на медиаиндексе, который составил 1,148 млн.
Топ-5 самых упоминаемых российских спортсменов в СМИ. В списке всего два футболиста!
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