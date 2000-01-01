Топ-5 самых упоминаемых российских спортсменов в СМИ. В списке всего два футболиста!

2-е место — Артём Дзюба

В феврале Дзюба вернулся в РПЛ – новым клубом футболиста стал «Локомотив». Выступления Артёма как на поле, так и за его пределами помогли ему улучшить результат прошлого года: он поднялся на одну позицию, а его медиаиндекс составил 1,142 млн.