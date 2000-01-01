«Арсенал» повторил крутой рекорд
«Арсенал» крайне хорош в этом сезоне. «Канониры» повторили собственный рекорд по самой длинной беспроигрышной серии в домашних матчах!
Без поражений
«Арсенал» не проигрывает уже 13 домашних матчей подряд в АПЛ и Лиге чемпионов в нынешнем сезоне. На счету «канониров» 11 побед и две ничьих.
Невероятная серия
Это повторение самой длинной беспроигрышной серии лондонцев как под руководством Микеля Артеты, так и в истории команды в целом. Последний раз «канониры» не проигрывали 13 матчей подряд в 2018 году.
«Арсенал» повторил собственный крутой рекорд
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