«Астон Вилла» установила рекорд по победам за год
«Астон Вилла» поражает в этом сезоне. «Львы» не только бьются за второе место в АПЛ с «Ливерпулем», но и показывают лучшие результаты в истории клуба!
Множество побед
В 2023 году «Астон Вилла» выиграла 25 матчей в АПЛ: 12 в сезоне-2022/2023 и 13 – в сезоне-2023/2024. Таких результатов за календарный год команда ещё никогда не показывала.
Крутые результаты
В АПЛ «Астон Вилла» идёт на третьем месте, уступая «Ливерпулю» лишь по дополнительным показателям. А в Лиге конференций «львы» вышли в плей-офф, заняв первое место в группе.
«Астон Вилла» установила рекорд по победам за год. Так много клуб не выигрывал никогда!
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