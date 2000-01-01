14 лет назад «Барса» выиграла шестой титул за год
14 лет назад в этот день творилась история. 19 декабря 2009 года «Барселона» выиграла шестой трофей за календарный год. Ни одному клубу подобное никогда не удавалось!
Уникальное достижение
В этот самый день «Барселона» обыграла «Эстудиантес» в финале клубного чемпионата мира (2:1). Для каталонцев этот трофей стал шестым за календарный год.
До этого сине-гранатовые выиграли чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании. Также «Барселона» обыграла в финале Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» (2:0) и в Суперкубке Европы «Шахтёр» (1:0).
Первый «Золотой мяч»
В том же году Лионель Месси взял свой первый «Золотой мяч».
«Барселона» выиграла шестой трофей за год 14 лет назад. Такое не удавалось никому!
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