Удалённый вратарь спрятался под рекламными щитами, чтобы досмотреть матч. Видео

Но вместо того, чтобы уйти в подтрибунку, Науэль пробрался за ворота соперника и там спрятался под рекламными щитами и полотенцами. Вдевятером «УАНЛ Тигрес» проиграли 0:3 (1:4 по итогу двух встреч) и лишились чемпионства, но Гусман стал настоящим мемом.