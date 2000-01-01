Удалённый голкипер спрятался под рекламными щитами. Видео
Голкипер «УАНЛ Тигрес» придумал необычный способ досмотреть матч после удаления. Вместо того чтобы уйти в подтрибунное помещение, Науэль Гусман спрятался под рекламными щитами и полотенцами у бровки!
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«УАНЛ Тигрес» и «Америка» разыгрывали чемпионство в заключительном матче чемпионата Мексики. В дополнительном тайме Гусман получил вторую жёлтую карточку за грубый фол и покинул поле.
Но вместо того, чтобы уйти в подтрибунку, Науэль пробрался за ворота соперника и там спрятался под рекламными щитами и полотенцами. Вдевятером «УАНЛ Тигрес» проиграли 0:3 (1:4 по итогу двух встреч) и лишились чемпионства, но Гусман стал настоящим мемом.
Удалённый вратарь спрятался под рекламными щитами, чтобы досмотреть матч. Видео
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