73 тысячи болельщиков «Боруссии» распевали рождественские песни на стадионе. Милое видео

Более 70 тысяч фанатов «Боруссии» спели новогодние хиты

На домашнем стадионе «Боруссии» — потрясающая атмосфера! Более 73 тысяч болельщиков распевали на трибунах рождественские хиты и популярные в Германии песни, установив мировой рекорд. От такого даже бегут мурашки!