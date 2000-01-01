Более 70 тысяч фанатов «Боруссии» спели новогодние хиты
На домашнем стадионе «Боруссии» — потрясающая атмосфера! Более 73 тысяч болельщиков распевали на трибунах рождественские хиты и популярные в Германии песни, установив мировой рекорд. От такого даже бегут мурашки!
73 тысячи болельщиков «Боруссии» распевали рождественские песни на стадионе. Милое видео
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