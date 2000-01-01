Месси и Роналду — мимо топ-5 футболистов года
Издание FourFourTwo составило список из 100 лучших игроков 2023 года. Как выглядит топ-5 самых топовых футболистов?
5-е место: Родри
Вместе с «Ман Сити» полузащитник выиграл требл. За 2023 год Родри провёл 63 матча за сборную и клуб, забил семь голов и сделал 10 ассистов.
4-е место: Килиан Мбаппе
Вместе с «ПСЖ» нападающий стал чемпионом Франции. На счету Килиана за 2023 год 52 матча, 50 голов и 14 ассистов за клуб и сборную.
3-е место: Гарри Кейн
Летом нападающий перебрался из «Тоттенхэма» в «Баварию». В 2023 году форвард провёл за сборную и клубы 56 матчей, забив 51 гол и сделав 12 ассистов.
2-е место: Джуд Беллингем
Летом полузащитник перешёл из «Боруссии» Дортмунд в «Реал». На счету Беллингема за 2023 год 45 матчей, 22 гола и 11 ассистов за сборную и клубы.
1-е место: Эрлинг Холанд
Вместе с «Ман Сити» нападающий взял требл. За 2023 год Холанд отыграл 61 матч, забив 50 голов и отдав 11 ассистов.
Бонус
Лионель Месси стал в списке лишь шестым, а Криштиану Роналду вообще не вошёл в топ-100.
Месси и Роналду не попали в топ-5 футболистов года! Кто же обошёл их?
Читайте также
У «Жироны» чемпионский график. Вот примеры топов
73 тысячи фанатов «Боруссии» спели новогодние хиты
Вратаря удалили, а он скрылся под рекламным щитом
В музее Надаля странно разместили футболку Месси
«Барса» выиграла шестой титул за год 14 лет назад
«Астон Вилла» установила рекорд по победам за год
Кейн разбил очередной рекорд в Германии
«Арсенал» повторил крутой рекорд
Роналду поиграл в футбол со своими детьми. Видео
Топ-5 самых упоминаемых россиян в СМИ
Вратарь из Англии после матча пошёл в паб. Фото
Топ-3 самых молодых команд РПЛ в текущем сезоне
Томас Мюллер ходит с разбитым в хлам телефоном
Топ-5 клубов с наибольшим временем владения в ЛЧ
Сын Кержакова получил автограф Мбаппе! Видео
Обновлённый прогноз на ЛЧ. Шансы «Сити» упали!