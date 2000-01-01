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Шансы команд на победу в Бундеслиге
Шансы команд на победу в Бундеслиге
Чемпионат Германии ушёл на новогодние праздники. Opta посчитала, какие команды претендуют на победу в Бундеслиге после 16-го тура. Шансы есть лишь у трёх клубов.
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«РБ Лейпциг»
«РБ Лейпциг»
Шансы «быков» на чемпионство оцениваются всего в 1,6%. По мнению аналитиков, «РБ Лейпциг» с наибольшей вероятностью завоюет бронзу Бундеслиги (61,9%).
«Байер»
«Байер»
Команда из Леверкузена возьмёт трофей Бундеслиги с вероятностью 29,3%. Больше шансов у «Байера» стать вторыми — 59,1%.
«Бавария»
«Бавария»
Мюнхенцы — главные фавориты в борьбе за титул. Шансы команды на чемпионство — 69,0%. При этом вероятность взять серебро — всего 27,2%.
Аналитики оценили шансы команд на победу в Бундеслиге. У «Баварии» нет конкурентов?
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