Фанат выбрил на голове портрет Месси. Видео
Аргентинцы до сих пор отмечают победу своей сборной на чемпионате мира — 2022. Один парень даже попросил барбера выбрить ему на голове портрет Лионеля Месси! Смотрите, как это выглядит —>
Фанат Месси выбрил на своей голове портрет Лионеля. Видео
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