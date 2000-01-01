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Фанат выбрил на голове портрет Месси. Видео
Фанат выбрил на голове портрет Месси. Видео
Аргентинцы до сих пор отмечают победу своей сборной на чемпионате мира — 2022. Один парень даже попросил барбера выбрить ему на голове портрет Лионеля Месси! Смотрите, как это выглядит —>
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Фанат Месси выбрил на своей голове портрет Лионеля. Видео
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