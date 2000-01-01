Финны сыграли в футбол на льду. Видео
В Финляндии даже такой летний вид спорта, как футбол, превращается в зимний. Эти парни решили покатать мяч по полю, но оказались в ледяном новогоднем царстве. Кажется, это больше похоже на хоккей!
Суровый футбол в Финляндии! Парни гоняли мяч прямо на льду
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