Суровый футбол в Финляндии! Парни гоняли мяч прямо на льду

Финны сыграли в футбол на льду. Видео

В Финляндии даже такой летний вид спорта, как футбол, превращается в зимний. Эти парни решили покатать мяч по полю, но оказались в ледяном новогоднем царстве. Кажется, это больше похоже на хоккей!