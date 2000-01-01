Ромарио «возит» соперников в 57 лет. Крутое видео!
Всё ещё тяжело прийти в себя после Нового года? Тогда посмотрите, в каком порядке Ромарио в свои 57 лет! Нападающий до сих пор «возит» своих соперников на поле в таком возрасте. Настоящая мощь!
Ромарио «возит» соперников в свои 57 лет. В каком же он порядке!
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