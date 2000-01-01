Портрет Холанда в образе современного Тора. Видео
Эрлинг в образе современного Тора? Именно так увидел лучшего бомбардира прошлого года британский художник Скотт Гринвуд. Вы только посмотрите, какую невероятную красоту он написал!
Невероятный портрет Холанда! Художник сделал его современным Тором
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