«Интер Майами» объявил о переходе Суареса, выложив милое фото
«Интер Майами» объявил о переходе Луиса Суареса милейшей фотографией. В основу легло воссоединение уругвайца с другими звёздами «Барселоны»: Серхио Бускетсом, Лионелем Месси и Жорди Альбой.
Воссоединение
«Нет ничего милее, чем играть с друзьями», — написано на испанском языке над фотографией, где дети сидят на поле в футболках с фамилиями звёзд.
Как же мило «Интер Майами» объявил о переходе Суареса!
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