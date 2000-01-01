Игрок «Сити» установил особый рекорд на клубном ЧМ
Матео Ковачич — уникальный футболист. Полузащитник «Манчестер Сити» стал первым игроком в истории, который завоевал трофей клубного чемпионата мира в составе трёх разных клубов!
Крутое достижение
Для Ковачича эта победа на клубном ЧМ — четвёртая в карьере. До этого Матео дважды выигрывал трофей с «Реалом» (2016, 2017) и один раз с «Челси» (2021). Ещё ни один футболист не побеждал в турнире с таким количеством клубов.
Обошёл лучших
В составе двух клубов турнир выигрывали сразу четыре футболиста: Криштиану Роналду («МЮ», «Реал»), Тони Кроос («Бавария», «Реал»), Давид Алаба («Бавария», «Реал») и Антонио Рюдигер («Челси», «Реал»).
Игрок «Ман Сити» установил уникальный рекорд на клубном ЧМ. Такого нет даже у Роналду!
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