Игрок «Ман Сити» установил уникальный рекорд на клубном ЧМ. Такого нет даже у Роналду!

Крутое достижение

Для Ковачича эта победа на клубном ЧМ — четвёртая в карьере. До этого Матео дважды выигрывал трофей с «Реалом» (2016, 2017) и один раз с «Челси» (2021). Ещё ни один футболист не побеждал в турнире с таким количеством клубов.