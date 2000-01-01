Альварес повторил уникальный рекорд Кафу и Диды!
Когда говорят о молодом поколении футболистов, все сразу вспоминают Эрлинга Холанда, Килиана Мбаппе или Джуда Беллингема. Но вы только посмотрите, сколько трофеев у Хулиана Альвареса к 23 годам!
Впечатляющее достижение
Хулиан — первый аргентинец и третий игрок в истории, который выиграл Кубок Либертадорес, Кубок Америки, Лигу чемпионов, чемпионат мира и клубный ЧМ. Ранее это удавалось только бразильцам Кафу и Диде. Всего у Альвареса 14 трофеев за карьеру.
Трофеи в «Ривер Плейт»
С «Ривер Плейт» Хулиан становился чемпионом Аргентины, обладателем Кубка и Суперкубка страны, Кубка Либертадорес, Суперкубка Южной Америки и трофея чемпионов Суперлиги Аргентины.
Трофеи в «Манчестер Сити»
Вместе с «Ман Сити» за прошедшие два года Альварес выиграл АПЛ, Лигу чемпионов, Кубок Англии, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
Трофеи в сборной
В 2021 году Альварес в составе сборной Аргентины взял Кубок Америки, а в 2022 году выиграл чемпионат мира и Финалиссиму.
Альварес повторил впечатляющий рекорд Кафу и Диды
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