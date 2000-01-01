Альварес повторил впечатляющий рекорд Кафу и Диды

Впечатляющее достижение

Хулиан — первый аргентинец и третий игрок в истории, который выиграл Кубок Либертадорес, Кубок Америки, Лигу чемпионов, чемпионат мира и клубный ЧМ. Ранее это удавалось только бразильцам Кафу и Диде. Всего у Альвареса 14 трофеев за карьеру.