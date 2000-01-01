30 тысяч болельщиков «Униона» спели в канун Рождества. Видео!
Фаны устроили волшебство на домашнем стадионе. Почти 30 тысяч человек исполнили рождественские песни в канун праздника. Невероятно!
30 тысяч фанатов «Униона» спели в канун Рождества. Волшебное видео!
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