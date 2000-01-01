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За год больше «Челси» проиграли три клуба топ-лиг
За год больше «Челси» проиграли три клуба топ-лиг
В этом году дела у клуба идут не очень. В 2023-м лондонцы в АПЛ проиграли 18 матчей (10 в прошлом сезоне и восемь – в этом). В топ-5 лиг больше поражений на свой счёт записала лишь одна команда!
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«Эмполи»
«Эмполи»
«Синие» в 2023 году проиграли столько же – 20 раз в Серии А: девять в прошлом сезоне и 11 – в этом. Сейчас команда из Тосканы занимает 19-е место в таблице с 12 очками.
«Вердер»
«Вердер»
Зелёно-белые в 2023-м также потерпели 20 поражений: 12 в прошлом сезоне и восемь – в этом. После 16 туров «музыканты» расположились на 13-м месте в Бундеслиге с 16 очками.
«Альмерия»
«Альмерия»
А вот красно-белые в 2023 году проиграли 24 матча: 11 в прошлом сезоне и 13 – в этом. Сейчас клуб из Андалусии идёт на последнем месте в Ла Лиге с пятью очками.
«Челси» проиграл 18 матчей АПЛ за год. Больше поражений лишь у трёх клубов в топ-5 лиг!
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