«Челси» проиграл 18 матчей АПЛ за год. Больше поражений лишь у трёх клубов в топ-5 лиг!

За год больше «Челси» проиграли три клуба топ-лиг

В этом году дела у клуба идут не очень. В 2023-м лондонцы в АПЛ проиграли 18 матчей (10 в прошлом сезоне и восемь – в этом). В топ-5 лиг больше поражений на свой счёт записала лишь одна команда!