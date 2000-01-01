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Бекхэмы показали, как отметили Рождество. Видео
Бекхэмы показали, как отметили Рождество. Видео
Дэвид и Виктория отпраздновали Рождество в семейном кругу. Звёздная пара поделилась с подписчиками кадрами с подготовки к торжеству, с праздничного ужина и уборки после него.
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Бекхэмы показали, как отметили Рождество в семейном кругу. Видео праздника звёздной четы
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