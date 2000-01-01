Как часто зимние лидеры выигрывают чемпионаты?
Перед паузой на новогодние праздники в каждой лиге определяется зимний чемпион. Как часто за последние восемь лет зимние лидеры забирали трофей по итогам сезона в топ-5 лиг?
АПЛ
С сезона-2015/2016 зимний чемпион становился победителем в пяти из восьми случаев, то есть с вероятностью 62,5%.
Ла Лига
За восемь сезонов зимний чемпион не брал трофей лишь раз. Это было с «Барселоной» в сезоне-2019/2020. Вероятность победы зимнего лидера в Ла Лиге — 87,5%.
Серия А
В Италии шансы на победу зимнего чемпионства всего 50%. С сезона-2015/2016 лишь четырём командам удавалось выигрывать Серию А после лидерства зимой.
Бундеслига
За восемь сезонов зимний лидер лишь дважды не брал трофей: «Боруссия» (2018/2019) и «РБ Лейпциг» (2019/2020). Вероятность победы зимнего чемпиона в Бундеслиге — 75%.
Лига 1
Шансы на победу зимнего чемпиона во Франции — 75%. Лишь в двух сезонах лидер зимнего отрезка не выигрывал Лигу 1: «Ницца» (2016/2017) и «Лион» (2020/2021).
Как часто зимние чемпионы забирают трофей по итогам сезона в топ-5 лиг?
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