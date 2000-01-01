Яшин — в топ-50 влиятельных футболистов мира
Лев Иванович вошёл в топ-50 самых влиятельных футболистов планеты по версии FourFourTwo. Издание составило список в алфавитном порядке, но мы выделили пять главных игроков топа.
Лев Яшин
«Он был одним из первых голкиперов, которые давали указания своей защите. Яшин также разработал фирменный бросок, чтобы начинать контратаки своей команды», — пишет издание.
Диего Марадона
Медиа отметило, что Марадона задрал высокую планку во всех аспектах атакующей игры: креативе, дриблинге. Диего был одним из первых, кто начал бить рабоной.
Пеле
«Именно благодаря ему номер 10 приобрёл хоть какой-то престиж. Всё, что случилось в футболе, произошло прямо или косвенно из-за Пеле», — написали в СМИ.
Лионель Месси
Месси — «ориентир для эволюции «ложной девятки». Он обладает потрясающей результативностью и умеет работать с пространством».
Криштиану Роналду
Роналду — «пример того, как упорный труд может привести вас в один ряд с талантливыми футболистами». Издание отметило его стабильность и скоростные качества.
Яшин — в топ-50 самых влиятельных футболистов планеты. Кто ещё в списке?
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