Эти известные клубы никогда не выигрывали Ла Лигу!
С 1929 года чемпионат Испании выигрывали всего девять разных клубов. Вы удивитесь, когда узнаете, что в числе триумфаторов нет этих четырёх известных команд.
«Вильярреал»
Недавний победитель Лиги Европы ни разу за свою столетнюю историю не выигрывал Ла Лигу. К трофею «жёлтая подводная лодка» была близка лишь однажды. В сезоне-2007/2008 «Вильярреал» стал вице-чемпионом, проиграв «Реалу» восемь очков.
«Сельта»
«Сельта» — особый клуб для россиян, ведь в нём играли Александр Мостовой и Валерий Карпин. В те годы команда из Виго занимала стабильно высокие места, но ни до одного трофея, кроме Кубка Интертото, так и не добралась.
«Мальорка»
В конце 90-х — начале 00-х красно-чёрные были в числе топов Ла Лиги. Команда за это время выиграла Кубок и Суперкубок Испании, а также стала обладателем Кубка кубков. Вот только взять золото Примеры не удалось. Максимум «Мальорки» — третье место.
«Эспаньол»
На счету бело-синих множество побед в Кубке и Суперкубке Испании. Клуб даже дважды добирался до финала Кубка УЕФА. Вот только выиграть Ла Лигу ни разу не удавалось, «Эспаньол» никогда не поднимался выше третьего места.
Вы удивитесь, но эти известные клубы никогда не выигрывали Ла Лигу!
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