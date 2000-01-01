Вы удивитесь, но эти известные клубы никогда не выигрывали Ла Лигу!

«Сельта»

«Сельта» — особый клуб для россиян, ведь в нём играли Александр Мостовой и Валерий Карпин. В те годы команда из Виго занимала стабильно высокие места, но ни до одного трофея, кроме Кубка Интертото, так и не добралась.