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Месси показал, в какой находится форме! Фото
Месси показал, в какой находится форме! Фото
Лионель Месси показал, что не зря работает в зале. В соцсети Лео выложил фото с супругой из тренажёрки. Вы только посмотрите, в какой крутой форме находится форвард!
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Крутые спортсмены
Крутые спортсмены
До старта сезона в МЛС ещё несколько месяцев. Кажется, в новом розыгрыше турнира мы увидим прокачанного Лео.
Лионель Месси показал, в какой находится форме! Крутое фото
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