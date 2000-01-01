Мбаппе устроил необычный сюрприз детям! Видео
Килиан Мбаппе устроил новогодний сюрприз детям. Форварда загримировали под оператора, который снимает ребят для клубного ТВ «ПСЖ». Реакция детей, когда Мбаппе раскрыл себя, бесценна!
Мбаппе загримировали под оператора. Он устроил сюрприз детям!
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