Неймар устроил вечеринку на лайнере. Видео
Неймар решил необычно отметить Новый год. Бразилец закатил трёхдневную вечеринку-круиз на лайнере. Попасть на неё мог любой желающий, в том числе самые обычные люди!
Крутой праздник
На борту лайнера посетителей ждали казино, магазины, боулинг, игровая комната, 4D-кинотеатр, аквапарк, тренажёрный зал, спа-зона.
Приличная сумма
По данным Marca, стоимость такого трёхдневного круиза с Неймаром варьировалась от € 1 тыс. до € 6 тыс.
Неймар устроил трёхдневную вечеринку на лайнере. Туда мог попасть любой желающий
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