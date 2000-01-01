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Фернандеш — лидер АПЛ по количеству моментов с игры
Фернандеш — лидер АПЛ по количеству моментов с игры
Бруну Фернандеш крут! За 2023 год футболист создал 100 моментов с игры в АПЛ. По данным Opta, с 2004 года это удавалось лишь одному игроку в лиге!
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Крутая статистика
Крутая статистика
До Фернандеша достичь отметки в 100 моментов с игры за год удавалось лишь Месуту Озилу. Немецкий полузащитник в 2015-м создал в АПЛ 104 момента. Невероятная статистика!
Фернандеш за год создал 100 моментов с игры в АПЛ. Такое удавалось лишь одному игроку!
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