Роналду удивил подписчиков своей формой. Фото
Криштиану Роналду поделился фотографией с тренировок в спортзале и поразил подписчиков своими мышцами. В свои 38 лет португалец всё ещё настоящая машина!
Неудивительно, что форвард в своём возрасте всё ещё в топе. За год Роналду забил 53 гола, и он лучший в мире по этому показателю!
Роналду удивил подписчиков своей формой. Криштиану — настоящая машина!
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