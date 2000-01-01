Игрока африканской сборной отстранили из-за футболки Винисиуса. Что?

Игрока исключили из сборной за футболку Винисиуса
В сборной Гвинеи – настоящий скандал. Из команды исключили полузащитника Морлайе Силла из-за футболки Винисиуса Жуниора. Что произошло?
Ценный сувенир
По данным Mimi Mefo Info, 17 июля после товарищеского матча с Бразилией (1:4) Силла обменялся футболками с Винисиусом. Морлайе унёс полученный сувенир в раздевалку, а позже обнаружил, что тот пропал.
Скандал
На эмоциях Силла обвинил в краже футболки своих партнёров по команде, персонал и даже тренера сборной. Футболист даже потребовал обыскать вещи всех подозреваемых. Это вызвало настоящую ссору между игроками.
Последствия
Морлайе после случившегося отказался извиняться перед футболистами и наставником сборной, потому был исключён из национальной команды После того случая Силла, играющий в португальской «Аруке», в сборную больше не вызывался.
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