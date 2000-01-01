Крутые трюки с футбольным мячом. Видео
Аргентинец Рафа Гонсалес Йанос вытворяет невероятные трюки. Парень, чеканя футбольный мяч и шарик для пинг-понга, создаёт настоящую красоту.
Парень делает трюки с футбольным мячом и шариком для пинг-понга. Дико круто!
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