Семь клубов, не побеждавших в чемпионате Англии
Чемпионат Англии начал свою историю ещё в 1888 году. За 135 лет несколько известных клубов так ни разу и не выиграли турнир. Вы удивитесь этому списку из семи команд.
«Вест Хэм»
На счету «молотобойцев» три Кубка Англии, Суперкубок Англии, Кубок кубков УЕФА и победа в Лиге конференций. Лучший результат команды в чемпионате страны — третье место в сезоне-1985/1986.
«Саутгемптон»
«Святые» выигрывали Кубок лиги и Кубок Англии. Лучший результат «Саутгемптона» в чемпионате страны — второе место в сезоне-1983/1984.
«Кристал Пэлас»
«Орлы» дважды участвовали в финалах Кубка Англии, но ни один трофей так и не выиграли. В чемпионате Англии лучшим результатом лондонцев стало третье место в сезоне-1990/1991.
«Брайтон»
Единственный трофей высшего дивизиона, завоёванный «чайками», — Суперкубок Англии. В чемпионате страны команда не поднималась выше шестого места.
«Фулхэм»
«Дачники» умудрились попылить в Европе, взяв Кубок Интертото и сыграв в финале Лиги Европы. В чемпионате Англии при этом команда никогда не поднималась выше седьмого места.
«Куинз Парк Рейнджерс»
За свою историю «КПР» выиграл лишь Кубок лиги. Лучший результат команды в чемпионате Англии — второе место в сезоне-1975/1976.
«Суонси Сити»
Единственный трофей «Суонси» — Кубок футбольной лиги. В чемпионате Англии «лебеди» не поднимались выше девятого места.
Вы удивитесь, но эти семь команд никогда не выигрывали чемпионат Англии!
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