Мбаппе психанул после матча за Суперкубок Франции
«ПСЖ» взял Суперкубок Франции, обыграв «Тулузу» (2:0). Несмотря на победу, Килиан Мбаппе умудрился психануть после матча. Форвард сильно разозлился на персонал, который долго не выносил кубок команде.
Мбаппе психанул после матча за Суперкубок Франции. Видео
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