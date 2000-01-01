Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Топ-5 игроков АПЛ по продвигающим передачам
Топ-5 игроков АПЛ по продвигающим передачам
Кто в АПЛ чаще всего продвигает атаку передачами на 9+ метров? Opta представила пять лучших игроков в чемпионате Англии по этому параметру.
AMP-версия
4-5-е место: Бруну Фернандеш
4-5-е место: Бруну Фернандеш
Топ-5 открывает хавбек «Манчестер Юнайтед». В среднем за 90 минут португалец 6,4 раза продвигает мяч к воротам соперника точным пасом на 9+ метров.
4-5-е место: Джеймс Милнер
4-5-е место: Джеймс Милнер
Полузащитник «Брайтона» и легенда АПЛ даже в 38 лет отдаёт 6,4 продвигающей передачи в среднем за матч.
3-е место: Пьер-Эмиль Хёйбьерг
3-е место: Пьер-Эмиль Хёйбьерг
В среднем на счету полузащитника «Тоттенхэма» 6,7 точной передачи, которые продвигают атаку «шпор» на 9+ метров.
1-2-е место: Киран Триппьер
1-2-е место: Киран Триппьер
Правый защитник «Ньюкасла» – один из двух лидеров АПЛ по продвигающим передачам. Он в среднем отдаёт по 7,8 паса с продвижением атаки на 9+ метров.
1-2-е место: Трент Александер-Арнольд
1-2-е место: Трент Александер-Арнольд
В среднем за 90 минут защитник «Ливерпуля» успевает оформить те же 7,8 передачи, которые помогают команде приблизиться к штрафной соперника.
Топ-5 игроков АПЛ по продвигающим передачам
Читайте также
Криштиану Роналду получит новую награду
Криштиану Роналду получит новую награду
Невероятная статистика «Барселоны»
Невероятная статистика «Барселоны»
Мбаппе психанул после матча за Суперкубок Франции
Мбаппе психанул после матча за Суперкубок Франции
Крутые трюки с футбольным мячом. Видео
Крутые трюки с футбольным мячом. Видео
Семь клубов, не побеждавших в чемпионате Англии
Семь клубов, не побеждавших в чемпионате Англии
Ромарио «возит» соперников в 57 лет. Крутое видео!
Ромарио «возит» соперников в 57 лет. Крутое видео!
Девушка исполнила крутые трюки с мячом. Видео
Девушка исполнила крутые трюки с мячом. Видео
Какой сезон ЛЧ стал самым результативным по голам?
Какой сезон ЛЧ стал самым результативным по голам?
Финны сыграли в футбол на льду. Видео
Финны сыграли в футбол на льду. Видео
Эти известные клубы никогда не выигрывали Ла Лигу!
Эти известные клубы никогда не выигрывали Ла Лигу!
Портрет Холанда в образе современного Тора. Видео
Портрет Холанда в образе современного Тора. Видео
Игрока исключили из сборной из-за формы Винисиуса
Игрока исключили из сборной из-за формы Винисиуса
Топ-5 самых дорогих нападающих мира
Топ-5 самых дорогих нападающих мира
Роналду удивил подписчиков своей формой. Фото
Роналду удивил подписчиков своей формой. Фото
Кто пропускал больше всех в истории топ-5 лиг
Кто пропускал больше всех в истории топ-5 лиг
Мбаппе в гриме устроил сюрприз детям! Видео
Мбаппе в гриме устроил сюрприз детям! Видео

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android