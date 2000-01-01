Топ-5 игроков АПЛ по продвигающим передачам
Кто в АПЛ чаще всего продвигает атаку передачами на 9+ метров? Opta представила пять лучших игроков в чемпионате Англии по этому параметру.
4-5-е место: Бруну Фернандеш
Топ-5 открывает хавбек «Манчестер Юнайтед». В среднем за 90 минут португалец 6,4 раза продвигает мяч к воротам соперника точным пасом на 9+ метров.
4-5-е место: Джеймс Милнер
Полузащитник «Брайтона» и легенда АПЛ даже в 38 лет отдаёт 6,4 продвигающей передачи в среднем за матч.
3-е место: Пьер-Эмиль Хёйбьерг
В среднем на счету полузащитника «Тоттенхэма» 6,7 точной передачи, которые продвигают атаку «шпор» на 9+ метров.
1-2-е место: Киран Триппьер
Правый защитник «Ньюкасла» – один из двух лидеров АПЛ по продвигающим передачам. Он в среднем отдаёт по 7,8 паса с продвижением атаки на 9+ метров.
1-2-е место: Трент Александер-Арнольд
В среднем за 90 минут защитник «Ливерпуля» успевает оформить те же 7,8 передачи, которые помогают команде приблизиться к штрафной соперника.
Топ-5 игроков АПЛ по продвигающим передачам
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