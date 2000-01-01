«Арсенал» сыграет в необычной форме. Фото
«Арсенал» выпустил необычную форму. В ближайших матчах «канониры» сыграют в идеально белых футболках, на которых будут едва заметны спонсоры и эмблема клуба. Почему?
«No more red»
Белая форма — социальная акция команды. Концепт разработан в рамках кампании «No more red» по защите молодёжи от насилия и нападений с ножом. В такой форме сыграют и мужская, и женская команды «Арсенала».
«Арсенал» сыграет в идеально белой форме. Это особая акция клуба
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