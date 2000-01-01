«Барса» в топе худших клубов Ла Лиги по одному показателю
Кажется, у каталонцев дела идут не очень хорошо. Они попали в топ команд Ла Лиги с наихудшей разницей между ожидаемыми и забитыми голами. В тройке вместе с «Барсой» лишь аутсайдеры Примеры.
3-е место — «Сельта»
Разница между ожидаемыми и забитыми голами у команды из Виго составила -7,2. «Сельта» забила 20 мячей при xG в 27,2.
2-е место — «Барселона»
Каталонцы забили 36 голов при 43,9 ожидаемого. Разница между показателями -7,9.
1-е место — «Алавес»
Разница между ожидаемыми и забитыми мячами у команды из Витории-Гастейс составила -9. В активе «славных» 15 голов при xG 27,2.
«Барселона» — в топ-3 худших клубов Ла Лиги по реализации. А кто там ещё?
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