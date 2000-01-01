«Барселона» — в топ-3 худших клубов Ла Лиги по реализации. А кто там ещё?

«Барса» в топе худших клубов Ла Лиги по одному показателю

Кажется, у каталонцев дела идут не очень хорошо. Они попали в топ команд Ла Лиги с наихудшей разницей между ожидаемыми и забитыми голами. В тройке вместе с «Барсой» лишь аутсайдеры Примеры.