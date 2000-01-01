Судья показал круглую красную карточку в Англии!
Необычный случай произошёл в матче Кубка Англии между «Брентфордом» и «Вулверхэмптоном» (1:1). На девятой минуте матча судья показал Жоао Гомесу круглую красную карточку.
Круглая красная карточка — не ошибка арбитра, а вполне нормальное явление для английского футбола. Такой формат карточек используется в Англии с конца 90-х годов.
Проблемы со зрением
Первая причина использования круглых карточек — помощь игрокам и болельщикам, которые не могут различать цвета. В таком случае форма карточки подсказывает, как именно арбитр наказывает футболиста.
Упрощение работы
Вторая причина — удобство арбитра. Судья на ощупь понимает, какую карточку достаёт из кармана. Благодаря этому увеличиваются скорость и качество работы рефери.
Арбитр показал круглую красную карточку в Кубке Англии. Почему?
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