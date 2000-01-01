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«Байер» идёт без поражений
«Байер» идёт без поражений
«Байер» просто невероятен! Команда из Леверкузена — единственная в Европе, не потерпевшая ни одного поражения с начала сезона. Потрясающие показатели подопечных Хаби Алонсо.
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Лучший в Европе
Лучший в Европе
6 января «Байер» официально остался единственной командой в 54 лигах Европы, не проигравшей ни одного матча. Последний конкурент немецкого клуба, мальтийская «Флориана», потерпела поражение после беспроигрышной серии из 11 матчей.
Крутая статистика
Крутая статистика
На счету «Байера» 22 победы и три ничьих во всех турнирах. Сейчас подопечные Хаби Алонсо выступают в Бундеслиге, Кубке Германии и Лиге Европы.
«Байер» — единственная команда Европы, не проигравшая ни одного матча в сезоне
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