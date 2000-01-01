5 лучших ассистентов в топ-лигах Европы
Результативные пасы — не менее важная история, чем сами голы. Как выглядит пятёрка лучших ассистентов топ-5 лиг Европы с начала прошлого сезона?
5-е место: Антуан Гризманн
С лета 2022-го нападающий «Атлетико» отдал 21 результативный пас.
4-е место: Букайо Сака
Полузащитник «Арсенала» за этот же период сделал 22 голевые передачи.
3-е место: Винисиус Жуниор
Нападающий «Реала» тоже отдал 22 голевых паса.
2-е место: Мохамед Салах
На счету форварда «Ливерпуля» 24 ассиста с начала прошлого сезона.
1-е место: Кевин Де Брёйне
Полузащитник «Манчестер Сити» сделал 30 результативных передач.
5 лучших ассистентов в топ-лигах Европы за полтора года
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